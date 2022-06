‘Pude ver o Brasil do espaço’, diz brasileiro após voo em foguete da Blue Origin

EUA — Victor Correa Hespanha, 28 anos, tornou-se o 2º brasileiro a ir ao espaço. Neste sábado (04.jun.2022), fez parte da tripulação do 5º vôo da New Shepard, nave da empresa Blue Origin, de Jeff Bezos (o fundador da Amazon).

A “viagem” durou cerca de 10 minutos e ultrapassou a linha de Kárman, considerada por especialistas como o início do espaço sideral.

Hespanha embarcou vestido com a camiseta da seleção e levou uma bandeira do Brasil a bordo. “Eu acredito nesse sonho [de ir ao espaço], e eu represento esse sonho para mais de 200 milhões de brasileiros”, afirmou ele. Depois da aterrissagem, o mineiro disse em seu instagram que a viagem foi “incrível, surreal”.

O engenheiro conquistou sua vaga ao ser sorteado pela CSA (Crypto Space Agency). O brasileiro garantiu a participação no sorteio ao comprar um NFT (token não fungível). No Twitter, ele destacou que é o “1º criptonauta do mundo”.

Ele também é o 1º turista espacial brasileiro. O 1º astronauta do país foi o ex-ministro Marcos Pontes.

O 5º vôo da New Shepard estava originalmente programado para 20 de maio, mas foi adiado para junho por problemas técnicos.

A nave

A New Shepard foi batizada em homenagem a Alan Shepard, 1º norte-americano a ir ao espaço. Quando atinge 250 mil pés de altitude, a cápsula com os tripulantes se separa da base da nave e sobe até os 320 mil pés. Neste momento, a tripulação se encontra em gravidade 0.

O módulo que impulsiona a cápsula pousa sozinho, verticalmente, por meio de inteligência artificial. Já o pouso da cápsula com os tripulantes se dá com a ajuda de 3 pára-quedas.

O vôo da New Shepard está detalhado no diagrama abaixo:

A 1ª viagem da nave foi em 20 de julho de 2021, com Jeff Bezos a bordo. A New Shepard fez um total de vinte e uma missões, das quais 5 foram viagens com a presença de humanos.

A tripulação

Eis os demais tripulantes do 5º vôo da New Shepard:

Evan Dick (astronauta);

Hamish Harding (presidente da Action Aviation);

Jaison Robinson (cofundador da Dream Variation Ventures);

Victor Vescovo (cofundador da empresa de private equity Insight Equity)

De acordo com a apresentadora da transmissão oficial, a tripulação se intitulou “seleção natural”. Os membros foram representados no símbolo da missão, cada um com um elemento representativo no uniforme.

No caso de Hespanha, o losango com um círculo faz referência ao símbolo da bandeira do Brasil.

Fonte: Brasil360