Prova de vida do INSS será feita pelo celular. Veja como acessar central

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou ontem que dará início em agosto ao projeto-piloto para a realização da prova de vida por meio do celular, com biometria. O procedimento irá dispensar o beneficiário do comparecimento às agências.

A expectativa é que o teste seja feito com 550 mil beneficiários da autarquia, conforme informou o presidente do INSS, Leonardo Rolim, em entrevista ao Estadão. O instituto não informou como o beneficiário será informado se ele faz parte do grupo de teste. Procurado, o INSS apontou que “por ora, ainda não há mais detalhes, que estão em fase de finalização”.

Nos meses de agosto e setembro de 2019, o INSS havia realizado um piloto com a base biométrica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para verificar se a utilização dessa base no aplicativo do INSS viabilizaria a prova de vida remota. O piloto foi aplicado em cerca de mil pessoas, em 14 municípios do Brasil, e foi aprovado.

Em 2019, na ocasião do anúncio desse primeiro teste, o gestor do projeto na Dataprev e gerente do Departamento de Inovação, William Veronesi deu algumas explicações.

— Ao acessar o Meu INSS, o segurado encontrará a nova funcionalidade Prova de Vida. O sistema passará, então, a dar as orientações ao segurado, como posicionar a mão na frente da câmera do smartphone para que seja feita a captura das digitais e a conferência com a base do TSE. No caso do reconhecimento facial, outras instruções serão repassadas, como movimentar a cabeça, piscar, olhar para cima, para baixo ou para os lados, comprovando com os movimentos que ele está vivo — explicou.

Idosos que não possuem smartphone ou que tenham alguma dificuldade com o uso de tecnologia podem solicitar ajuda para fazer a comprovação de forma remota. Há, ainda, a possibilidade de continuar fazendo a comprovação pessoalmente, em uma agência bancária, como ocorre atualmente.

— A validação biométrica a distância pode ser feita usando qualquer smartphone. Então, uma pessoa mais familiarizada com o aparelho pode segurá-lo e passar as orientações ao beneficiário, como olhar para a câmera e dizer quais sinais ele deve fazer — disse.

O resultado, confirmando ou não a prova de vida, é informado após o procedimento.

Veja como acessar o Meu INSS

A central de serviços Meu INSS pode ser acessada por meio do site meu.inss.gov.br. A senha inicial pode ser conseguida pelo próprio portal após responder a perguntas.

É preciso informar nome e CPF (campos obrigatórios), além de endereço de e-mail e número de telefone (informações opcionais). Durante o processo de inscrição, o cidadão terá que confirmar o nome da mãe, assim como seu dia e seu mês de nascimento.

O cadastramento depende ainda da confirmação de informações trabalhistas e previdenciárias do cidadão. Neste caso, é preciso escolher a opção correta sobre a última empresa onde trabalhou recolhendo para a Previdência Social, o ano em que ingressou nessa companhia e até se recebeu benefício do INSS nos últimos cinco anos. Terminada esta etapa, o interessado recebe um código de validação enviado por SMS ou um link por e-mail. A partir daí, pode cadastrar sua senha de acesso.

Anote a senha inicial. Ela será necessária para cadastrar sua senha definitiva, que deverá conter, pelo menos, nove caracteres com uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número, no mínimo. Após ser cadastrado, o segurado deverá clicar em “Entrar”. Uma tela do portal gov.br se abrirá para informar o CPF e a senha.

Outra opção de acesso ao portal Meu INSS é acessar sites dos bancos Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Mercantil do Brasil, Santander, Sicoob e Sicredi, a fim de obter uma senha inicial. As agências do INSS também oferecem esse serviço. Mais informações podem ser obtidas pela central de atendimento telefônico 135.

Há a possibilidade de baixar o app Meu INSS também pelo smartphone. O aplicativo está disponível para celulares com sistema operacional Android. Para realizar o download, basta acessar a Google Play Store e clicar no botão “Instalar”.

FONTE: EXTRA

