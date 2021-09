Promotor é preso ao fazer compras pelado e alcoolizado

Um promotor de justiça polonês acabou preso após ser flagrado alcoolizado e nu, enquanto fazia compras pelo comércio da cidade de Świdnica.

De acordo com o site de notícias local Swidnica24 ele foi identificado como sendo Maciej W., de 38 anos, que acabou detido após testemunhas perplexas notificarem a polícia sobre a ocorrência bizarra.

O caso foi encaminhado ao Mistério Público Nacional da Polônia, que imediatamente suspendeu o servidor de todas as funções exercidas.

Até o momento, nenhum superior do promotor peladão veio a público comentar o caso. As informações são do R7.

