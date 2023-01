Projeto quer extinguir exigência de formação técnica para várias profissões

Um Projeto de Lei na Câmara dos Deputados em Brasília está dando o que falar. De autoria do deputado Tiago Mitraud (Novo-MG), o PL 3081/22 foi apresentado no último dia 12 de dezembro e propõe a desregulamentação de inúmeras profissões praticadas no país.

Segundo o autor do projeto, são profissões e atividades que não oferecem risco à segurança, à saúde, à ordem pública, à incolumidade individual e patrimonial e, por conta disso, não precisam da exigência de formação técnica para serem exercidas.

Na relação de profissões citadas na sua proposta, estão as seguintes:

Leiloeiro (Decreto 21.981/32);

Engenheiro (Decreto-Lei 8620/46);

Arquiteto (Decreto-Lei 8620/46);

Atuário (Decreto-Lei 806/69);

Fisioterapeuta e Terapeuta ocupacional (Decreto-Lei 938/69);

Jornalista (Decreto-Lei 972/69);

Economista (Lei 1411/51);

Químico (Lei 2800/56);

Músico (Lei 3857/60);

Massagista (Lei 3968/61);

Geólogo (Lei 4076/61);

Bibliotecário (Lei 4084/62);

Psicólogo (Lei 4119/62);

Corretor de seguros (Lei 4594/64);

Publicitário (Lei 4680/65);

Estatístico (Lei 4739/65);

Técnico de Administração (Lei 4769/65);

Relações Públicas (Lei 5377/67);

Medico-Veterinario (Lei 5517/68);

Arquivista (Lei 6546/78);

Radialista (Lei 6615/78);

Geógrafo (Lei 6664/79);

Técnico em Prótese Dentária (Lei 6710/79);

Meteorologista (Lei 6835/80);

Sociólogo (Lei 6888/80);

Fonoaudiólogo (Lei 6965/81);

Museólogo (Lei 7287/84);

Secretário (Lei 7377/85);

Técnico em Radiologia (Lei 7394/85);

Engenheiro de Segurança do Trabalho (Lei 7410/85);

Nutricionista (Lei 8234/91);

Guia de Turismo (Lei 8623/93);

Treinador de Futebol (Lei 8650/93);

Assistente Social (Lei 8662/93);

Educação Física (Lei 9696/98);

Mitraub alega, em sua justificativa de projeto, que ao impor inúmeras barreiras de entrada, o exercício profissional fica limitado a condições que, muitas vezes, não refletem critérios que, de fato, tornam a prática mais segura. O que ocorre é que grupos de interesse almejam uma fatia do mercado para seu exclusivo usufruto.

O autor do PL 3081/22 também afirma que uma enorme massa de profissionais dispostos a oferecerem sua mão de obra estão proibidos de trabalharem por não atenderem aos critérios formais. Ele ainda acrescenta que na grande maioria das vezes, a exigência de qualificação não garante a qualidade do serviço prestado.

Por outro lado, diversas entidades representativas se manifestaram contra o projeto e alegam que ele acaba com a fiscalização técnica dos profissionais, deixando a população à mercê de profissionais malformados ou até mesmo sem formação técnica.

Entre outras coisas reduz consideravelmente as vias de reclamação da população caso tenham recebido um mau serviço e enfraquece a fiscalização das universidades, possibilitando a abertura de cursos de péssima qualidade, formando profissionais que possam colocar em risco quem contrata o serviço e abre espaço para que pessoas sem preparação tenham facilidade de acesso a atividades de alto risco para a população.

O projeto aguarda o despacho do presidente da Câmara dos Deputados para então tramitar pela Casa, o que deverá ocorrer somente após a posse dos deputados eleitos em 02 de outubro de 2022.

JC