Presidente da Aleam sofre acidente de jet ski

Um acidente levou o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), ao hospital da Samel na noite deste domingo (26). Ele se acidentou de tarde quando fazia um passeio de jet ski no Lago do Tarumã.

Segundo informações preliminares, o deputado estava pilotando um jet ski quando teria batido em um cabo de aço que atracava uma embarcação em uma árvore.

Devido ao impacto da batida, ele teria machucado o joelho e foi encaminhado para atendimento na Samel e há suspeita de fratura. A nota oficial sofre o ocorrido ainda está sendo aguardada.

