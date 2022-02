Prefeitura realiza operação para ordenar trânsito na zona Oeste

Com o objetivo de orientar e organizar o trânsito na cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta quinta-feira, 10/2, uma operação na zona Oeste da capital. A ação englobou as operações “Sucata”, “Calçada Livre” e “Vaga Legal”, que resultaram na remoção de seis veículos – quatro carros e duas motos – que foram encaminhados ao parqueamento do IMMU.

As ações tiveram o objetivo de coibir as sucatas que são abandonadas em via pública, ocupando espaços destinados a pedestres, e combater o estacionamento irregular, um problema recorrente em várias zonas da cidade.

Nesta quinta, o IMMU esteve nos bairros São Jorge, Santo Agostinho e Compensa e contou com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Operações semelhantes já estão previstas em outras zonas e bairros da capital.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Lêda, explicou que as operações são realizadas em benefício da comunidade. “Hoje, estamos unificando as operações ‘Sucata’, ‘Calçada Livre’ e ‘Vaga Legal’, tudo relacionado a nossa fiscalização aqui, na zona Oeste, será efetivada para promover a ordenação neste local. Vemos algumas situações em que carros impedem a passagem do trânsito e ficam estacionados em calçadas atrapalhando os pedestres, e são estas situações que procuramos coibir”, frisou.

Presidente da Associação Comunitária do Bairro São Jorge, Marivaldo Agostinho agradeceu a realização da operação. “Apresentamos denúncias de irregularidades de trânsito que recebemos de moradores que apontaram carros obstruindo a passagem e veículos de pessoas e encaminhamos à prefeitura. Com a presença do IMMU, hoje nos sentimos contemplados, para que os proprietários tomem providências”, destacou.

