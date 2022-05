Prefeitura realiza curso para modernizar fiscalização de transporte

MANAUS — Mais uma etapa de modernização do sistema de transporte público da cidade está em andamento pela Prefeitura de Manaus, nesta quinta-feira, 19/5, com a realização de treinamento de fiscais de transporte para operacionalizar o novo formato de fiscalização do setor.

Desde a manhã desta quinta, fiscais do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) recebem informações e já iniciam o treinamento prático do sistema “Hexagon”, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus. O formato permitirá o monitoramento da frota em tempo real, assim como permitirá verificar, imediatamente, denúncias de usuários de transporte.

De acordo com o chefe de Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Pedro Saunier Alcântara, a implantação do sistema permitirá atender, de forma ainda mais eficiente, os usuários de transporte.

“Por meio de um aparelho celular, os fiscais poderão visualizar a operação de transporte e verificar em tempo real a operação dos ônibus na capital. Por exemplo, se surgirem reclamações sobre modais de transporte em pane ou um motorista que não atendeu o pedido de parada, os fiscais podem acessar o sistema para registrar a pane e cobrar providências para substituição dos veículos. Ou constatar o não atendimento de pedido de parada e abrir uma ocorrência sobre o fato”, explicou o chefe de Fiscalização do IMMU.

O sistema funciona também com o Serviço de Atendimento Comunitário (SAC) do IMMU, que funciona por meio do telefone 118 entre 8h e 17h em dias de semana. O serviço atende reclamações, denúncias e ainda esclarece dúvidas dos usuários dos modais de transporte da cidade.