Prefeitura monitora interdição para reparo em ponte no Tarumã

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), mantém interditado o acesso para a comunidade Parque Riachuelo, Tarumã, zona Oeste. No local, os agentes estão prestando apoio para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realize o reparo em uma ponte que dá acesso à comunidade Campo Sales e à avenida Torquato Tapajós.

Os agentes vão monitorar o local até a finalização dos reparos. Os motoristas que precisarem acessar, conjuntos, comunidades ou bairros da região, terão a opção de seguir pela Estrada do Tarumã e acessar a avenida Dona Otília, depois a avenida Praia da Ponta Negra. Outra opção para quem segue na avenida Torquato Tapajós é acessar também a avenida Dona Otília entrando ao lado da loja Bemol.

“Estaremos com duas equipes para fiscalizar e orientar os motoristas que precisarem seguir para o local interditado. Os agentes ficarão no local o tempo necessário para a finalização dos reparos”, informa Roosevelt Viana, chefe de Fiscalização do IMMU na zona Oeste.

O IMMU reforça aos condutores que evitem o local interditado, os motoristas poderão ligar para o número 0800 092 1188 e se informar sobre a interdição.