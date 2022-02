Prefeitura e Estado inauguram posto da Defensoria Pública no shopping Phelippe Daou

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e em parceria com o governo do Estado, inaugurou nesta quinta-feira, 10/2, um núcleo da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) nas dependências do shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Além de oferecer atendimento jurídico especializado para o público das zonas Leste e Norte, a chegada de mais um serviço público vai proporcionar um aumento do fluxo de pessoas no centro de compras.

“O shopping Phelippe Daou está recebendo uma unidade da Defensoria Pública e esse importante órgão vai atuar no atendimento do direito do consumidor, de pequenas causas, na área cível e também na área da família, com atendimento de pensão alimentícia, divórcio e outras questões relacionadas à família. Todo esse leque de serviços que está sendo oferecido, vai atrair cada vez mais público para o centro de compras e isso é muito bom para os lojistas”, explicou o diretor do Comércio Informal da Semacc, Roberto Lima.

De acordo com o defensor público-geral do Estado, Ricardo Paiva, o núcleo da DPE-AM que inicia atividades no shopping Phelippe Daou, além dos atendimentos na área da família, também vai oferecer atendimento especializado, na área do consumidor.

“Nesse atendimento na área do consumidor a gente agrega uma parceria com as empresas Águas de Manaus e Amazonas Energia e isso vai permitir com que as soluções aconteçam diretamente dentro da unidade da defensoria, sem precisar que essa demanda chegue até o Poder Judiciário”, destacou Paiva.

Expectativa

A notícia da inauguração de mais um serviço público nas dependências do shopping Phelippe Daou, foi bem recebida pelos lojistas que acreditam que com o aumento na demanda de público, as vendas também vão crescer.

“A zona Leste estava precisando de uma Defensoria Pública, com esse núcleo aqui no shopping, com certeza nós vamos ter uma demanda de pessoas muito maior aqui dentro”, comentou o permissionário Clóvis Lima.

Para a permissionária Rita Vasconcelos, além de ser um importante centro de compras na zona Leste, o shopping Phelippe Daou está se transformando em um espaço onde a população encontra atendimento público em diversas áreas. Isso, segundo ela, atende aos interesses tanto de quem procura pelos serviços, quanto dos lojistas, que faturam nas vendas.

“Todos os dias nós temos visto um fluxo de pessoas grande, aqui, tá bem dividido, bem espalhado, os órgãos públicos todos funcionando, então nós temos visto que está tendo movimento, as pessoas estão vindo para o shopping e nós só temos a comemorar”, concluiu Rita.

O núcleo da DPE-AM do shopping Phelippe Daou vai funcionar de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h. Para agendar atendimento, basta ligar para o número 129 ou acessar o site da Defensoria Pública do Amazonas, na internet.