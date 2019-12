Prefeitura anuncia nova sinalização nas vias do conjunto Vieiralves

Doze vias do conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, situadas entre as ruas Pará e João Valério, dentro do perímetro das avenidas Maceió e Djalma Batista, estão com a sinalização de trânsito revitalizada, como parte das ações da Prefeitura de Manaus para organizar o fluxo de veículos na área, que recebe, ainda, implantação do sistema binário, dando sentido único para algumas ruas. Durante 15 dias, a contar desta quarta-feira, 18/12, agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) orientam os condutores.

“A ideia do sistema binário é contribuir para a melhor circulação das vias desse grande centro comercial e residencial que é o Vieiralves. Essa é uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, que atende aos pedidos dos moradores e comerciantes daquela área. Claro, vamos fazer isso aos poucos, com cuatela, e levaremos mais melhorias para lá”, explica o secretário municipal de Articulação Política, Luís Alberto Carijó.

Estudos técnicos desenvolvidos pelo IMMU indicaram a sinalização adequada para cada rua, implantada após recapeamento executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). “A Prefeitura de Manaus procura desenvolver ações que facilitem a vida da população. Então, a partir desta quarta-feira, algumas vias passam a funcionar em sentido único, oferecendo mais espaço para o tráfego de veículos e mais áreas de estacionamento”, reforça o chefe de Divisão de Trânsito do IMMU, da zona Centro-Sul, Hudson Wadick.

As ações receberam apoio da Associação dos Empresário do Vieiralves (AEV), como afirma a presidnete Adlinez Moreno. “O bairro está recebendo a atenção que merece. É uma área com mais de 800 empreendimentos comerciais e prestação de serviços, um shopping a céu aberto com a circulação intensa de pessoas e veículos. O Vieiralves necessita de ordenamento constante e, agora, a Prefeitura de Manaus atende nossas solicitações”, assegura, destacando que a Associação dos Empresário do Vieiralves reúne 78 associados.

Para a empresária Rejane Batista, proprietária de um café regional na rua Pará, esquina com a Rio Jamary, a nova sinalização dá uma cara nova ao trânsito local. “Desde quando iniciaram o trabalho de instalação das placas e pintura das ruas, começamos a observar a mudança, principalmente na rua Jamary, que a preferencial era sentido João Valério/Pará e agora se definiu. Além de estar trazendo benefícios para o tráfego, ajuda a manter as ruas organizadas e bonitas”, conta, ressaltando que a mudança foi aprovada pelos empresários e também pelos clientes dos estabelecimentos.

Binário

O sistema binário, caracterizado por mão única de circulação, está valendo na maioria das vias sinalizadas com placas e setas pintadas no pavimento. Outras ruas e avenidas do bairro permanecem com a circulação vigente e estão com sinalização reforçada.

Segundo o ordenamento planejado, a circulação das ruas deverá obedecer ao seguinte sentido, no bairro Vieiralves:

– Rua Rio Pauini: Rua Pará > Rua João Valério

– Rua Rio Jamary: Rua João Valério > Rua Pará

– Rua Rio Tarauacá: Rua Pará > Rua João Valério

– Rua Nova Palma (Travessa Rio Negro): Rua João Valério > Rua Pará

– Rua Rio Itananna: Rua Pará > Rua João Valério

– Rua Nova Prata (Rua Rio Juruá): Rua João Valério > Rua Pará

– Rua Rio Mar: Sentido duplo

– Rua Rio Madeira: Rua Pará > Rua João Valério

– Rua Rio Purus: Rua João Valério > Rua Pará

– Rua Rio Jutaí: Rua Pará > Rua João Valério

– Rua Rio Içá: Sentido duplo (sem saída para a Rua Pará)

– Rua Rio Javari: Rua João Valério > Rua Pará

