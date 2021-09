Prefeitura alerta sobre vídeo que contém falso relato de contribuinte do IPTU

A Prefeitura de Manaus alerta sobre um vídeo que circula em grupos de WhatsApp e demais redes sociais, onde um cidadão que não se identifica, usa o nome do prefeito de Manaus, David Almeida, e relata que havia comprado uma casa com débitos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) desde o ano de 1992, dívidas essas acumuladas pela antiga dona do imóvel, e segundo ele, por meio de um “projeto” da prefeitura, conseguiu alterar a titularidade do imóvel e ter a dívida perdoada.

“A prefeitura chegou na minha casa, pediu meus documentos dizendo que iria passar o IPTU para o meu nome e, ano que vem, virá o IPTU cadastrado no meu nome e a dívida não será mais minha”, relata o desconhecido, ao afirmar que “tantas outras famílias foram beneficiadas”.

A Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), responsável pela gestão dos tributos municipais, nega as informações e desconhece qualquer programa com as características citadas pelo cidadão. O órgão informa que, a primeira precaução de uma pessoa ao negociar um imóvel é verificar suas dívidas de IPTU.

O município informa ainda que os cadastradores do projeto Mapa de Manaus estão percorrendo os bairros da capital, para a conclusão da terceira e última fase do projeto, que somente visa atualizar a base do Cadastro Imobiliário Municipal.

Os cadastradores do Mapa de Manaus estão devidamente fardados e identificados com o crachá da Prefeitura de Manaus. No site do projeto (www.mapademanaus.org) é possível acessar mais informações sobre as ações, além da lista com nomes e fotos dos profissionais que atuam no projeto. Outro canal direto com o cidadão é o telefone e WhatsApp (92) 98421-7829.

*Com informações da assessoria

Comentarios