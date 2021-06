É fake news que vacinas provoquem efeito imã nas pessoas

Circulam nas redes sociais vários vídeos que tentam demonstrar que a vacina contra a Covid-19 causaria magnetismo na pele, ou seja, um efeito ímã. Uma moeda utilizada pelas pessoas ficaria grudada na pele no local onde a vacina foi aplicada por reação provocada pela composição do imunizante. Não é verdade. O professor de física, Keyllor França, afirma que não há possibilidade.

São várias demonstrações compartilhadas. As pessoas aproximam a moda da pele, no local onde recebeu a vacina, e relatam que ela fica colada. A moeda também é pressionada em outros locais do corpo e o mesmo não acontece. A situação gera curiosidade e surpresa em quem faz os testes.

A teoria não passa de um boato. Ao site de checagem Aos Fatos, as próprias fabricantes das vacinas disponíveis hoje no Brasil (Fiocruz , Instituto Butantan e Pfizer) negaram que o imunizante cause os efeitos demonstrados nos vídeos.

