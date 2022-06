Mexicano é linchado e queimado vivo por causa de fake news no WhatsApp

MÉXICO — No interior do México, moradores de uma comunidade lincharam e queimaram vivo um homem de 31 anos que foi identificado como um ladrão de crianças, porém, isso não passou de uma mentira. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 10.

Depois que um boato se espalhou da localidade de Papatlazolco sobre uma suposta tentativa de sequestro de um menor, os moradores ficaram enfurecidos e capturaram Daniel Picazo.

Após o espancarem, queimaram o homem com gasolina, ainda vivo. Alguns paramédicos e a polícia se deslocaram ao local, mas não puderam fazer nada por Daniel, já que o grupo de assassinos não permitiu sua passagem.

Reação à morte

Quando o resgate conseguiu chegar a Daniel, ele já não tinha sinais vitais. Segundo o jornal local “El Universal”, o jovem advogado estava na cidade como turista, apenas passeando.

Alguns moradores comentaram que, na comunidade, havia medo depois que um áudio circulou pelo WhatsApp alertando as famílias para cuidarem de seus filhos, pois haveria desconhecidos circulando na região com a intenção de levar crianças.

No Facebook, uma irmã da vítima publicou lamentando a morte do rapaz: “Descobrir como tiraram sua vida me causa a maior repulsa pelas pessoas que injustamente fizeram isso sem saber que você era um profissional, um amante das viagens e da vida, com um futuro brilhante. Voe alto meu Dany, confio que Deus fará justiça a todas aquelas pessoas que cortaram suas asas”.

No México, esse não foi o primeiro caso de linchamento devido a boatos acerca de sequestros de crianças. No ano de 2018, outros casos de mortes aconteceram no país.

✅ Com informações do AH