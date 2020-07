Prefeitura alerta para intervenções viárias em obras de estações de transferência

A Prefeitura de Manaus avança com a construção de três estações de transferências de ônibus, que fazem parte do pacote de obras de mobilidade urbana, que tem o intuito de promover melhorias ao sistema de transporte coletivo e ao trânsito da capital amazonense. Para que as obras sejam entregues no menor tempo possível, algumas intervenções viárias estão sendo realizadas.

Condutores que trafegam nos corredores de acesso aos bairros da zona norte, devem ter atenção redobrada. As intervenções estão sendo realizadas nos canteiros centrais das avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Max Teixeira, para construção das estações de transferência Arena, Santos Dumont e Parque das Nações, que estarão situadas no perímetro do corredor Sul/Norte, entre os terminais de integração 1 (Constantino Nery) e 3 (Cidade Nova).

As obras não provocam interdições ou desvios de tráfego, no entanto, há necessidade de isolar os canteiros de obras e, por isso, os tapumes estão ocupando duas faixas de ambos os lados das avenidas, provocando um estreitamento da via.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) indica duas opções para evitar os trechos em obras. Quem vem pela Constantino Nery em direção à zona norte, ou quer sair dessa área em direção ao Centro, pode utilizar as avenidas Governador José Lindoso (das Torres) ou a avenida Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras.

Além de buscar vias alternativas, os condutores devem ficar atentos às orientações dos agentes de trânsito do IMMU, que fazem o monitoramento do tráfego nesses corredores. As áreas estão sinalizadas para alertar sobre a movimentação de máquinas e operários.

As obras

A construção das três estações está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e está na fase de implantação das fundações de estrutura do equipamento e terraplanagem total da área.

O projeto seguirá o modelo implantado na estação de transferência São Jorge construída na Avenida Constantino Nery durante as obras do complexo viário Ministro Roberto Campos. Todas as estações serão entregues com passarelas equipadas com elevadores, piso tátil, rampas de acessibilidade, bancos metálicos e banheiros.

Nessas estações, os passageiros que vêm nos coletivos procedentes dos bairros irão desembarcar e seguirão a viagem utilizando ônibus articulados ou biarticulados.

Alças viárias

Segundo informações do secretário da Seminf, Keltom Aguiar, a primeira etapa da obra que abrangeu o levantamento topográfico e confecção de projetos já foi concluída. Agora, os serviços concentram-se na implantação das alças viárias.

“Já estamos com os serviços de implantação de fundação das estruturas e também com os trabalhos de terraplanagem total da área, os serviços são simultâneas, pois o prefeito Arthur Virgílio Neto, determinou que a obra seja concluída até o próximo mês de dezembro”, explicou o secretário.

O valor do contrato das obras foi estimado em R$ 7.346.425,77 para a estação Arena; R$ 5.819.848,35 para a estação Santos Dummont, ambas no bairro Flores, e R$ 6.150.068,79 para a nova estação Parque das Nações, na Colônia Santo Antônio.

*Com informações da assessoria

Comentarios