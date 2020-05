Poucas pessoas sabem, mas o governo lançou novo site para o Auxílio Emergencial

Os cidadãos que se cadastraram para receber o auxílio emergencial no valor de R$ 600 acabaram de ganhar mais uma ferramenta para checar o resultado da solicitação. O governo lançou um novo site, por onde é possível acompanhar o andamento do pedido de forma simples e sem burocracia. Enquanto o site disponibilizado pela Caixa Econômica Federal (CEF) envia um código de SMS para o celular do cidadão, a nova ferramenta exige apenas dados mais básicos.

O novo site do auxílio permite verificar todos os detalhes do cadastro, incluindo o envio dos dados para a Dataprev, os resultados de análises, datas de recebimento e, caso, o seu benefício ainda não tenha sido aprovado, dá para checar qual foi o motivo da resposta negativa. Também é possível alternar entre cadastros, se o cidadão realizou mais de um, seja qual tenha sido a razão.

Para realizar a consulta, o cidadão precisa fornecer seu nome completo, o nome da mãe e o CPF. Em nossos testes, o site funcionou de forma bem rápida. A nova ferramenta é um alento para os brasileiros que precisam do auxílio, especialmente porque o app Caixa Tem, principal meio de pedir a ajuda financeira, vem enfrentando muitos problemas desde o seu lançamento.

Acesse o novo site: https://consultaauxilio.dataprev.gov.br

FONTE: O DIA

Comentarios