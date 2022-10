Ponte que caiu na BR-319 será substituída em 12 dias

A ponte que desabou, no KM-010 da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho), no Município do Careiro da Várzea, será substituída em 12 dias. Serão mais dois dias para o Corpo de Bombeiros retirar corpos e carros do fundo do rio Curaçá. O tempo necessário para construção das cabeceiras da ponte, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), será de outros dois dias. E a colocação da ponte, propriamente dita, pelo Exército, levará de sete a oito dias. As informações foram repassadas ao governador Wilson Lima, que está à frente do trabalho de reduzir o impacto do acidente, embora a gestão da ponte e da rodovia caibam ao DNIT – órgão do Governo Federal.

Entre servidores do Governo do Estado, policiais e agentes federais havia, nesta sexta (30/09), 85 servidores trabalhando no local. Um acampamento foi montado pela Defesa Civil, além de banheiros químicos. Há distribuição de água para os usuários.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) autorizou o uso de quatro pequenas embarcações da Defesa Civil para a travessia, inclusive neste domingo, dia do 1º Turno. O trabalho estava sendo feito por ribeirinhos do Curaça, que cobravam R$ 5 por pessoa.

Moradores de Autazes e das vilas do Araçá e Samaúma (moradores locais escrevem com essa grafia), assim como do Careiro Castanho e Manaquiri, continuam indo e vindo a Manaus. É uma tradição da região não transferir título eleitoral e aproveitar a eleição para reunir familiares.

Resgate

Quatro corpos foram resgatados (um deles, uma mulher, boiou na quinta, 29/09) e todos já foram liberados para a família. A Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas) informa que só um familiar ainda está sendo procurado pelos seus.

Oito mergulhadores dos bombeiros e dois da Marinha do Brasil trabalham no local, com os equipamentos necessários. Essa equipe estima que levará mais dois dias para retirar carros naufragados e o corpo desaparecido. “Há locais em que a profundidade chega a 20 metros”, disse um deles.

O Exército traz, de Porto Velho, uma ponte metálica com 60 metros de extensão. A ponte que desabou tinha 96 metros. Ela terá apenas uma via, mas há vários trechos desabados, em outros locais da estrada, onde só restou uma pista e a manutenção do DNIT demora meses.

Energia

A Amazonas Energia informou que tem combustível para atender, por 10 dias, os municípios de Careiro Castanho, Autazes e Manaquiri.

O transporte de cargas para o abastecimento desses três Municípios está sendo feito, durante esses dias, por Manaquiri. DNIT e Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) estudam uma rota alternativa, para esse trabalho, caso o Paraná do Manaquiri seque muito, como já ocorreu em outros anos.

Uma empresa do Acre anunciou que colocará uma balsa, a partir de Iranduba, fazendo a travessia do rio Solimões, para Manaquiri. O ponto de chegada fica a 13 quilômetros da sede Municipal.

As empresas de ônibus e transportadoras têm linha direta com a Defesa Civil do Amazonas. Elas estão sendo informadas, em tempo real, sobre a situação da estrada BR-319.