Álbum de figurinhas da copa terá versão em braile

Completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar se transformou na nova mania nacional. Para ninguém ficar de fora da festa do esporte, o Ministério da Educação por meio do Instituto Benjamin Constant confeccionou uma versão do material adaptada em braile para atender ao público cego.

A estimativa é de que as unidades sejam distribuídas gratuitamente para três mil pessoas em mais de 20 países.

O preenchimento do álbum em braile ocorre com figurinhas não adaptadas, sendo necessário o apoio de um aplicativo – chamado Lookout – que faz a audiodescrição de detalhes e características dos desenhos com os jogadores participantes e símbolos que representam a edição 2022 da Copa do Mundo.

O vídeo-tutorial, disponível no canal do YouTube do Instituto Benjamin Constant, orienta pais e responsáveis a como ajudar crianças e jovens no processo de colagem.

Outras informações sobre o álbum de figurinhas em Braile no site mec.gov.br.