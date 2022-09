Siga Antenado distribui 37 mil kits gratuitos com a nova parabólica digital em Manaus

MANAUS — Famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal e que utilizam parabólica tradicional devem solicitar agendamento e instalação. Pessoas que têm parabólica tradicional precisam trocar o equipamento para evitar interferência

A Siga Antenado instala gratuitamente mais de 37 mil kits com a nova parabólica digital para as famílias de Manaus inscritas em programas sociais do Governo Federal e que utilizam antenas parabólicas tradicionais para sintonizar canais de televisão. A substituição dos equipamentos é necessária para evitar interferências na recepção do sinal. Além disso, em breve, a parabólica tradicional vai deixar de funcionar.

A mudança deve ser feita para que a tecnologia 5G possa ser ativada com todo o seu potencial. Como a tecnologia 5G vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional (Banda C), a população que utiliza esse serviço para receber sinal de TV aberta deverá substituir seus equipamentos pelos que operam em outra faixa, a Banda Ku.

A Siga Antenado é a entidade criada por determinação da Anatel para apoiar a população durante o processo de migração da transmissão de sinal dos canais abertos de TV via parabólica. Em breve, o sinal transmitido para as parabólicas tradicionais será interrompido. Por isso, é preciso substituir o equipamento para a nova parabólica digital, que tem melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi.

A Entidade atua para que todos tenham acesso à informação e saibam o que precisa ser feito para não perder o sinal de TV. As famílias de menor renda, inscritas em programas sociais do Governo Federal, que têm uma parabólica tradicional instalada e em pleno funcionamento, terão direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital. As famílias que utilizam outros sistemas de transmissão para assistir televisão, como antena digital espinha de peixe (instalada no alto da casa), antena digital interna e TV por assinatura não sofrerão qualquer tipo de alteração.

O CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra, destaca a importância do engajamento dos usuários de parabólicas em Manaus (AM) para o avanço da troca dos equipamentos pela Siga Antenado e o início do processo de implementação do 5G no Brasil pelas operadoras de telecomunicações.

“A mobilização da população é fundamental para a agilidade do processo de migração, com a distribuição e a instalação dos kits gratuitos com a nova parabólica digital”, afirma Leandro Guerra. “O resultado dessa operação será a implementação do sinal 5G e a geração de R$ 250 bilhões de impacto na produtividade da economia brasileira até 2035”.

Como agendar

Para efetuar o agendamento e a instalação do kit gratuito, as famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal e que têm antenas parabólicas tradicionais instaladas e em funcionamento devem ligar gratuitamente para o número 0800 729 2404 ou acessar o endereço eletrônico da Siga Antenado www.sigaantenado.com.br e inserir o CPF ou NIS.

Sobre a Siga Antenado

Siga Antenado é o nome fantasia da EAF (Entidade Administradora da Faixa), criada por determinação da Anatel. É a entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.

