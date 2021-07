Policial morre após acidente de trânsito na Avenida do Turismo, em Manaus

Pablo Ferreira Rangel, 45 anos, morreu na madrugada deste sábado (24), após colidir seu veículo com uma árvore, na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus.

A vítima era investigador de polícia no Amazonas e ficou preso às ferragens após o acidente. O Corpo de Bombeiros (CBAM) foi acionado para o local e fez a remoção do corpo da vítima de dentro do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas o policial não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O investigador de polícia era lotado na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD). Até o momento não se sabe os motivos que teriam causado a colisão. Ele estava sozinho no veículo no momento do acidente.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo da vítima do local do acidente.

FONTE: D24AM

