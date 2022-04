Polícia procura suspeito de matar gari, no Japiim

O gari Aldenir Castilho foi morto durante um assalto na última terça-feira (26), no bairro Japiim, zona sul da capital. FOTO: Divulgação / PC-AM

MANAUS, AM (ASCOM) — A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), está a procura de Rafael Lira dos Santos, apontado como o suspeito de ter atirado e matado o gari Aldenir Castilho, 25, está sendo procurado pela Polícia Civil. O motorista Ewerton da Silva Silva foi preso por ajudar na fuga de Rafael.

O crime ocorreu na terça-feira (26), por volta das 19h30, na travessa S6, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, destacou a atuação das equipes da especializada em mais um crime violento ocorrido em Manaus. Conforme a autoridade policial, Aldenir realizava seu ofício no momento em que uma dupla estava cometendo roubo naquela localidade, e a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, vindo a óbito em seguida.

“Tomamos conhecimento do ato criminoso e imediatamente iniciamos as investigações a fim de identificar e prender os envolvidos. Identificamos Rafael Lira dos Santos, 23, como sendo o responsável pelos disparos, que segue sendo procurado, e Ewerthon da Silva e Silva, que dirigia o veículo que aparece nas filmagens das câmeras de segurança”, informou Ricardo Cunha.

Prisão

Foram solicitados à Justiça os mandados de prisão temporária em nome deles, e as ordens judiciais foram expedidas pela juíza Rosália Guimarães Sarmento, da Central de Plantão Criminal.

“Com as ordens decretadas, seguimos em buscas dos infratores e conseguimos localizar e prender Ewerthon no conjunto Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona norte da capital”, disse Cunha.

Denúncias

As pessoas que tiverem informações sobre o paradeiro de Rafael Lira dos Santos devem entrar em contato com a DEHS pelo número (92) 98118-9535, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante é mantida em sigilo”, afirmou a autoridade policial.

Procedimentos

Ewerthon responderá por homicídio e será conduzido à audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.