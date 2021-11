Técnico de enfermagem é procurado por estupro de vulnerável, em Itacoatiara

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem do técnico de enfermagem Silvio Nunes Froes, 40, que está sendo procurado pelo estupro de uma jovem grávida, de 24 anos, no momento em que ela estava inconsciente por consumo exagerado de medicamentos.

De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, o crime ocorreu na madrugada do dia 25 de outubro deste ano, por volta das 5h, em uma unidade hospitalar da administração municipal. A vítima já realizou exames de corpo de delito e de conjunção carnal. Além disso, ela foi ouvida na delegacia, bem como os funcionários da unidade de saúde.

“Após tomarmos conhecimento do ocorrido, foi solicitado um mandado de prisão preventiva que foi expedido na última quinta-feira (24), pelo juiz Gonçalo Brandão de Sousa, da 1ª Vara da Comarca de Itacoatiara. A equipe de investigação da delegacia realizou buscas no endereço de Silvio, que não foi encontrado porque fugiu para local incerto”, informou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, o técnico de enfermagem foi afastado administrativamente do hospital em que trabalhava. Foi constatado ainda que o infrator já responde a processos administrativos disciplinares pela Prefeitura de Itacoatiara e pelo Governo do Amazonas.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que está acompanhando o caso e abriu um processo para instaurar sindicância para apurar a conduta do servidor, a fim de aplicar as sanções administrativas legais.

A pasta informou ainda que enviou comunicado do fato ao Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e está acompanhando o inquérito policial instaurado para investigar o caso.

Disque-denúncia

O delegado Paulo Barros solicita a quem tiver informações acerca da localização de Silvio, que entre em contato pelo número (92) 99183-4811, para contato direto com a autoridade policial, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu Paulo Barros.

*Com informações da assessoria

Comentarios