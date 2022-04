Polícia identifica e procura suspeito de matar jovem que se ajoelhou em assalto

SÃO PAULO, SP (GAZETA BRASIL) — Nesta quinta-feira (28), a Polícia Civil divulgou para a imprensa a foto e nome do falso entregador do ifood suspeito de assassinar Renan Silva Loureiro, de 20 anos, durante assalto no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo.

Policiais da 1ª Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio do DEIC identificaram o autor dos disparos como Acxel Gabriel de Holanda Peres, de 23 anos. Ele já tem passagem pela Polícia por porte ilegal de armas. As buscas pelo suspeito continuam.

Renan Silva Loureiro, de 21 anos, caminhava com a namorada por uma rua quando foram abordados pelo falso entregador que anunciou o assalto e pediu o celular dos dois. Eles entregaram, mas Renan reagiu para proteger a namorada e acabou sendo baleado na cabeça.

Na casa dele, em uma comunidade da zona sul perto da Rodovia dos Imigrantes, a polícia encontrou a arma do crime, de calibre 38, a jaqueta que o criminoso utilizava no momento do crime e a bolsa da empresa de delivery usada por ele.