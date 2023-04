PL de Caio André impulsiona skateboard e formação talentos no AM

A partir do Projeto de Lei n° 088/2023, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PL), que está em tramitação na Casa, a Federação Estadual de Skateboard do Amazonas (Fesbam) poderá ser uma entidade de utilidade pública municipal. O reconhecimento abre possibilidades como mais facilidades na obtenção de recursos, e, ainda, um maior número de competições de skate – esporte olímpico – no estado.

Os benefícios para o esporte são elencados pelo presidente da Fesbam, Irailson Arruda. Ele afirma que o skateboard é uma categoria de alto rendimento há muitos anos, porém não é valorizada pelo poder público no Amazonas. Esse cenário reforça o fato de que apesar do papel da federação em preparar atletas para competições como o Campeonato Brasileiro 2023 e Olimpíadas de Paris 2024, os recursos e patrocinadores são limitados.

Irailson afirma que o PL permitirá que a Fesbam exerça maior influência política e social na defesa dos praticantes de skate na região.

“Isso inclui lutar por melhorias na infraestrutura das pistas e espaços de treinamento, na regulamentação do esporte e na promoção de ações de conscientização e educação para a segurança dos skatistas. Como uma prática esportiva olímpica saudável e inclusiva, o skateboard pode fomentar o interesse da população e incentivar a prática do esporte por crianças, jovens e adultos”, afirmou o representante da federação.

O presidente da Fesbam agradece o apoio de Caio André e espera desenvolver novas parcerias para crescimento do esporte no Amazonas.

“É muito importante reconhecer e agradecer o trabalho prestado pelo vereador Caio André para a obtenção da utilidade pública da Federação Estadual de Skateboard do Amazonas. A dedicação e o empenho dele foram fundamentais para que a entidade pudesse alcançar esse importante reconhecimento, que certamente trará inúmeros benefícios”, ressaltou Irailson.

Projeto – O PL nº 088/2023, de autoria do vereador Caio André, considera de utilidade pública a Federação Estadual de Skateboard do Amazonas (Fesbam). A entidade oficial regulamenta e representa o skate no Estado. O projeto foi deliberado no dia 8 de março e está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Casa Legislativa.

A Fesbam é uma instituição de direito privado, que propõe entre seus objetivos, no âmbito esportivo, cultural e social, promover a difusão e aproveitamento do skate e da cultura urbana hip-hop, promovendo campeonatos, torneios, competições e eventos culturais e sociais incentivando por meios sociocultural os processos educativos.