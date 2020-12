Piloto morre em acidente com helicóptero em Angra dos Reis (RJ)

O piloto Eurico Azevedo morreu no acidente envolvendo um helicóptero que caiu no bairro Parque Mambucaba em Angra dos Reis, na Costa Verde, na noite de sexta-feira (11). Ele estava sozinho na aeronave. As informações são R7.

Segundo os bombeiros, o corpo foi encontrado em um rio próximo à queda por volta das 21h. Ainda não se sabe as causas do acidente. No entanto, chovia no momento da queda. Uma das hipóteses é que a aeronave tenha tocado uma linha de transmissão de energia.

Azevedo era piloto comercial de helicóptero e instrutor de voo na empresa Rio Voos Panorâmicos. Na redes sociais, amigos lametaram a morte do piloto e postaram mensagens como “a vida é um sopro” e “vá em paz, irmão”.

O acidente

Os bombeiros foram acionados por volta de 19h da sexta-feira. Três viaturas dos quartéis de Mambucaba e Paraty foram pra o local, mas a área é de difícil acesso. Inicialmente não havia informações sobre feridos.

De acordo com relatos de moradores, faltou energia elétrica na área, pois a aeronave teria batido em uma rede de alta tensão.

