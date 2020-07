Piloto de avião acidentado em Itamarati não era habilitado

O piloto do avião que caiu nesta quinta-feira (23), em uma área de mata nas proximidades da pista do Aeroporto de Itamarati (distante 983 quilômetros de Manaus), não possuía o brevê – documento com autorização para pilotar aeronaves. Ele foi identificado como Gabriel da Silveira Garcia, de 20 anos. A informação foi confirmada por policiais militares lotados naquele município.

Durante a queda, a aeronave ficou completamente destruída e ele foi socorrido por moradores da área. A Polícia Militar informou que o acionamento para a ocorrência foi por volta das 14h.

No entanto, quando eles chegaram na área de mata, Gabriel já havia sido encaminhado a um hospital por moradores. O estado de saúde dele é estável, no entanto, ele não estava sentindo as pernas.

O proprietário da aeronave, que permitiu que Gabriel pilotasse sem habilitação, foi localizado e detido pela Polícia Militar. Ele foi apresentado na 68ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

