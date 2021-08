PF prende dono de empresa de bitcoin envolvido em golpes bilionários de pirâmide financeira

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (25) o dono da GAS Consultoria Bitcoin, Glaidson Acácio dos Santos. Ele é um dos alvos da Operação Kryptos, deflagrada hoje pela PF. No total, os agentes estão cumprindo dois mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão contra suspeitos de fraudes bilionários com criptomoedas. As informações são do G1.

Na mansão onde Glaidson estava no Rio de Janeiro, a força-tarefa apreendeu reais, dólares e euros em espécie e até barras de ouro. Segundo a PF, os investigados são suspeitos de operar um esquema de Ponzi (pirâmide financeira).

O esquema era baseado na oferta pública de contrato de investimento, sem prévio registro nos órgãos regulatórios. Segundo a PF, a empresa especulava no mercado de criptomoedas, com uma previsão insustentável de retorno financeiro sobre o valor investido.

Nos últimos seis anos, a movimentação financeira dessas empresas chegou a cifras bilionárias .Os mandados, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, estão sendo cumpridos em São Paulo, no Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal. A investigação contou com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal.

Além de Glaidson, um homem foi preso no Aeroporto de Guarulhos (SP), tentando fugir para Punta Cana, na República Dominicana.

