“Pegadinha” de assalto acaba em morte de youtuber

O youtuber Timothy Wilks, de 20 anos, foi assassinado após ser baleado no Tennessee, nos Estados Unidos. Ele foi morto durante uma gravação de vídeo em que encenava um assalto em uma “pegadinha”. O incidente aconteceu na cidade estadunidense de Nashville, dentro de um estacionamento do parque de diversões Urban Air Trampoline and Adventure Park.

Segundo o site local Tennessean, o youtuber ameaçou com facas algumas pessoas enquanto fazia as “pegadinhas”. No entanto, a história acabou sendo fatal para o jovem. Uma das pessoas ameaçadas disparou diversas vezes contra Timothy, que acabou sendo baleado e morto.

O homem que atirou contra o youtuber foi identificado como David Starnes Jr., de 23 anos . Ele alegou ter acreditado no roubo e que não sabia da pegadinha. Por isso, ele afirma ter agido em legítima defesa.

o Departamento de Polícia de Metro Nashville comunicou que está investigando a alegação de legítima defesa. Até o momento, não houve nenhum registro de uma acusação formal.

Comentarios