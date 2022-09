Peão de 18 anos morre durante rodeio no interior de São Paulo

Na madrugada de sexta-feira (23), o peão Thiago Francisco Perez Castilho, 18, morreu após cair de um touro e ser pisoteado pelo animal durante uma montaria. O acidente aconteceu quando o rapaz disputava a competição no Parque Permanente de Exposições e Eventos Gilberto Moreno, no Jardim Santa Rita, município de Luís Antônio, no interior de São Paulo.

O momento do acidente foi registrado em vídeo. Assista:

De acordo com o boletim de ocorrência, Thiago teve uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e morreu às 3h20.

A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e acidental. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para investigar a causa da morte.

Os familiares de Thiago, que montava desde os 16 anos, disseram que o sonho dele era ser peão profissional e participar de montarias nos Estados Unidos.

A organização do Luiz Antônio Rodeio Show informou, por meio de nota, que o evento estava regularizado e que o peão usava os equipamentos de segurança exigidos. “Em meio a fatalidade ocorrida, informamos também que o evento possui todas as autorizações e alvarás cabíveis e necessários, e principalmente, seguro de vida dos competidores. A organização do evento está prestando todo o apoio e solidariedade à família enlutada”.