Parte de estrutura de estádio no Chile desaba e deixa feridos

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas após a queda de uma marquise do Estádio Monumental, no Chile, nesta sexta-feira (30). Segundo a mídia chilena, torcedores do time Colo-Colo subiram na laje que cobre o alto de um setor da arquibancada, que desabou. Em imagens anteriores à queda é possível ver várias pessoas penduradas e sentadas em outdoors e letreiros publicitários.

O jogo entre Colo-Colo e Universidad Católica está marcado para o domingo (2), mas a torcida promoveu um pré-encontro, mesmo sem disputa de partida, para incentivar os jogadores. Havia milhares de pessoas no estádio.

Há pelo menos quatro feridos, segundo a CNN Chile. O jornal “El País” do Chile publicou um número maior, de oito feridos, e o jornal local “La Tercera” fala em oito feridos, sendo que dois que tiveram fraturas. Nenhum deles corre risco de vida, de acordo com a mídia chilena.

Equipes de bombeiros foram ao lugar para socorrer as pessoas.

Por g1