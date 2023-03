Na noite de quinta-feira (29), moradores de Altônia, interior do Paraná, registram o aparecimento de um OVNI – Objeto Voador Não Identificado – em forma de charuto. No vídeo é possível perceber o susto causado no momento do avistamento. Segundo informações repassada ao Portal AM News, o mesmo objeto também teria sido visto na cidade de Cascavel.

