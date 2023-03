Governo canadense lança primeiro estudo sobre OVNIs em 30 anos

O governo canadense lançou recentemente um projeto de pesquisa para investigar fenômenos aéreos não identificados (UAP), o novo termo substitui a frase tradicional “OVNI” ou “objeto voador não identificado”. Conhecido como o “Projeto Sky Canada“, o estudo está sendo conduzido pelo Escritório do Conselheiro Científico Chefe do Canadá e visa entender como os relatórios de UAPs são tratados no Canadá e fornecer recomendações para melhorias, se necessário.

Estudo de OVNI revelado em uma apresentação em PowerPoint

De acordo com a apresentação em PowerPoint de fevereiro de 2023, o Projeto Sky Canada visa documentar fenômenos naturais raros, promover a transparência e permitir o acesso à informação para evitar teorias da conspiração. Além disso, procura ajudar a segurança nacional na prevenção de intrusões não detectadas. O projeto planeja coletar dados durante o inverno e a primavera de 2023, preparar um relatório preliminar interno no outono e divulgar um relatório público final no inverno ou na primavera de 2024.

Conforme revelado pela CTVNEWS, uma apresentação de nove páginas está atualmente circulando entre organizações federais como a Transport Canada, a Agência Espacial Canadense e a Real Polícia Montada do Canadá por sua contribuição. Este estudo marca um marco significativo nos esforços oficiais de pesquisa do Canadá sobre fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e é a primeira pesquisa desse tipo em quase três décadas. Espera-se que proporcione uma melhor compreensão do UAP.

OVNIs vs. UAPs: Qual é a diferença?

O termo UAP substituiu o termo tradicional OVNI, que se refere a qualquer objeto voador não identificado. O novo termo é mais amplo e inclui qualquer fenômeno aéreo não identificado, que pode ser um objeto voador, uma ilusão de ótica ou uma anomalia relacionada ao clima. UAP é usado para se referir a qualquer avistamento que não pode ser explicado por meios convencionais.

Essa mudança na terminologia é um desenvolvimento significativo na abordagem da comunidade científica para estudar fenômenos inexplicáveis. Embora o OVNI tenha sido frequentemente associado à atividade extraterrestre, o UAP reconhece que o fenômeno pode ter várias causas, e todas as possibilidades devem ser exploradas.

Fenômeno UAP e OVNIs nos últimos anos

O fenômeno UAP ganhou atenção significativa nos últimos anos, com um número crescente de relatos de avistamentos e encontros com objetos não identificados. Nos Estados Unidos, o Pentágono e a NASA lançaram suas investigações sobre UAPs, e outros países estão seguindo o exemplo.

Com o advento da tecnologia e das mídias sociais, ficou mais fácil para as pessoas compartilharem suas experiências e relatarem avistamentos. Embora muitos avistamentos possam ser explicados por fenômenos naturais ou aeronaves convencionais, alguns permanecem inexplicados, levando a especulações e teorias sobre sua origem.

Nos últimos anos, o fenômeno OVNI também passou por mudanças significativas aos olhos do público. Embora anteriormente descartado como um tópico marginal, os OVNIs ganharam mais atenção do mainstream, e os governos de todo o mundo começaram a levar o fenômeno a sério. O recente projeto de pesquisa do governo canadense é um exemplo claro dessa mudança.

Estudo OVNI do Canadá: Considerações Finais

O Sky Canada Project marca um passo importante no entendimento da comunidade científica sobre os OVNIs. Ao estudar e documentar esses fenômenos, os pesquisadores podem entender melhor o mundo natural e se proteger contra ameaças potenciais…

Os desenvolvimentos recentes na pesquisa OVNI e a mudança na percepção pública em relação aos OVNIs demonstram o crescente interesse e importância deste campo. À medida que a tecnologia avança, é provável que continuemos a testemunhar mais avistamentos e encontrar mais fenômenos inexplicáveis. À medida que avançamos, devemos permanecer vigilantes e continuar a investigar esses mistérios, tanto por curiosidade científica quanto por razões de segurança nacional.

O interesse do governo canadense em estudar os OVNIs reflete uma tendência crescente nos últimos anos, pois cada vez mais governos e organizações ao redor do mundo têm se interessado pelo assunto. Em particular, o fenômeno OVNI mudou drasticamente nos últimos anos, com um número crescente de avistamentos confiáveis ​​sendo relatados por pilotos militares e comerciais.

FONTE