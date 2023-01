Barco de expedição da UEA vai monitorar as águas dos rios do Amazonas

MANAUS — O Programa de Monitoramento de Água, Ar e Solos do Estado do Amazonas (ProQAS/AM), desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com o apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), iniciou hoje (10), mais uma etapa das expedições de mapeamento da qualidade das águas dos rios da região Amazônica.

A campanha terá a duração de 12 dias e seguirá até as proximidades do município de São Gabriel da Cachoeira (distante 852 quilômetros de Manaus). Durante esse período, serão coletados materiais para análise em 60 pontos pré-definidos ao longo do trajeto.

Com 28 metros de comprimento, o barco de pesquisa do ProQAS/AM “Roberto dos Santos Vieira” é composto por quatro laboratórios, cinco camarotes, refeitório, entre outros espaços. A bordo da embarcação para esta expedição estão pesquisadores do Grupo de Pesquisa Química Aplicada à Tecnologia (GP-QAT) da UEA, da Universidade de São Paulo (USP), do instituto alemão Max Planck, além de profissionais dos Estados Unidos.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, participou do lançamento da campanha e afirmou que a iniciativa é um exemplo claro da importância da cooperação para o desenvolvimento da ciência no mundo. Segundo ele, os dados servirão para dar apoio na promoção de políticas públicas, especialmente na proteção do meio ambiente, visando a melhoria da qualidade de vida à população.

“Temos pesquisadores de diferentes instituições e locais utilizando a estrutura que a UEA proporciona com o objetivo de promover um ostensivo monitoramento das águas de nossa região. Essa análise é fundamental para que possamos entender o impacto da ação humana na natureza. Como universidade, precisamos criar este tipo de reflexão, que pode ser testada e aprovada. Isso é ciência”, pontuou.

Processo de coleta

As campanhas de monitoramento promovidas pelo ProQAS seguem um cronograma de acordo com as estações do ano, levando em consideração os períodos de chuva e de seca. São levantados dados dos pontos no qual encontram-se os materiais coletados, em que são analisados 90 parâmetros de cada um. O levantamento busca estabelecer um banco de dados para que seja apontado o Índice de Qualidade de Águas (IQA) da região Norte.

Os resultados são disponibilizados para a população por meio do site do GP-QAT, responsável pela pesquisa. Desde o lançamento do barco, em março de 2022, foram realizadas três campanhas nas bacias do lago do Puraquequara e igarapésTarumã-Mirim e Tarumã-Açu, incluindo também a região de Anavilhanas, no município de Novo Airão (distante 115 quilômetros de Manaus).

Segundo a pesquisadora Carla Estefani, gerente do barco de pesquisa, nesta expedição serão coletados aerossóis no trajeto de ida e volta com o objetivo de, também, realizar análises do ar. O processo de coleta de água será feito, exclusivamente, durante o retorno, devido ao prazo de validade das amostras.

“Temos kits prontos para coleta em cada um dos pontos e iniciaremos o trabalho de análise aqui no barco. De imediato, conseguiremos fazer 22 análises. O restante será finalizado quando atracarmos em Manaus”, disse.

A pesquisadora finaliza ressaltando a importância das coletas para o desenvolvimento da região. “Compreendo a necessidade desses dados e dos resultados que serão gerados. Acredito no trabalho que realizamos no sentido de promover um impacto positivo futuro na criação de políticas públicas, de uma forma geral, para a região Amazônica e para o mundo”, destacou.

O ProQAS/AM é coordenado pelo Prof. Dr. Sérgio Duvoisin Junior, que reafirma a necessidade de se mapear o estado ambiental da região Amazônica. “O programa nasceu com o objetivo de monitorar o nível de qualidade das águas e identificar o pH dos rios do Amazonas. Os esforços somados com pesquisadores de outros institutos permitem que possamos dar mais um passo importante para a coleta desses dados”, completou.

Parceria

O Acordo de Cooperação Técnica entre Ipaam e UEA, assinado em 2021, definiu o apoio do órgão para o ProQAS/AM, grupo de pesquisa “Química Aplicada à Tecnologia” da Escola Superior de Tecnologia (EST) da UEA, com a disponibilização da embarcação para as atividades e participação de técnicos do Ipaam em ações de monitoramento e análises laboratoriais.

O grupo desenvolve pesquisas desde 2008 e possui ampla experiência no campo de monitoramento ambiental, com vários projetos concluídos ou em execução nessa área do conhecimento. Para saber mais sobre as atividades do GP-QAT/UEA, e conferir os resultados, acesse o site do grupo de pesquisa disponível no link www.gp-qat.com.