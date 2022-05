Operação contra racha flagra Ferrari a mais de 200 km/h

SÃO PAULO — Durante uma operação, a Polícia Militar Rodoviária flagrou, na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, em Jundiaí, no interior de São Paulo, uma Ferrari trafegando a 214 km/h. A velocidade máxima permitida no local é de 100 km/h. O flagrante ocorreu neste domingo (15).

A Operação Speed, como é chamada, tem como objetivo encerrar a prática de rachas e potencializar a percepção de segurança aos usuários da rodovia, segundo a corporação. A ação conta com o apoio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

Além da Ferrari, outros veículos em alta velocidade foram autuados. Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, durante a operação 484 motoristas foram abordados e, desses, 256 autuados.