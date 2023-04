Nasa anuncia hoje o nome dos astronautas que vão à Lua

Nesta segunda-feira (3/4), a NASA vai anunciar o nome dos quatro astronautas que vão participar da missão Artemis 2, a primeira tripulada do programa que pretende levar a humanidade de volta à Lua mais de meio século depois. O evento será transmitido ao vivo pela NASA TV a partir do meio-dia (horário de Brasília).

A missão Artemis 2, prevista para 2024, vai orbitar a Lua com o foguete SLS e a cápsula Orion, testando as tecnologias necessárias para as futuras missões lunares.

A missão Artemis 3, entre 2025 e 2026, será a responsável por pousar a primeira mulher e a primeira pessoa preta na superfície lunar, abrindo caminho para uma presença permanente e para a exploração de Marte.