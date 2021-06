Mulher tenta matar namorado atropelado e acaba presa nos EUA

Moradora do Texas, nos Estados Unidos, Annie Williams foi presa após ser flagrada entrando em uma loja de bebidas e colidindo com outros quatro carros, em uma tentativa de assassinato do seu companheiro.

A polícia identificou que a mulher havia tido uma briga com seu namorado e usou seu SUV Chrysler preto para atropelá-lo na última sexta-feira (25).

WATCH: Guy Drives Straight Into A Liquor Depot In Irving Texas 😂🤯 pic.twitter.com/IcmaAiZkoh — vicestreetstv (@vicestreetstv) June 27, 2021

Durante a tentativa de homicídio, Williams ainda atropelou a perna de uma mulher que passava pelo local e fraturou o tornozelo da vítima. A pedestre foi levada ao hospital.

Após as batidas no estacionamento da loja de bebidas, Annie fugiu da cena do crime e tornou-se alvo de uma perseguição.

A loja quantificou um total de R$ 120.000 em prejuízos. Williams responderá por agressão agravada com arma mortal, evasão de prisão e dano criminal.

Comentarios