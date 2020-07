Mulher fica cega após maquiagem caseira causar queimaduras nos olhos

Uma jovem de 24 anos ficou cega após usar maquiagens feitas em casa. Marta Bustos, espanhola que vive em Seattle, nos Estados Unidos, estava produzindo sabonetes e cosméticos quando soda cáustica caiu nos olhos dela, causando graves queimaduras.

O acidente aconteceu no dia 11 de junho. Ela foi levada até um hospital e tratada das lesões. Porém, os médicos informaram-na que ela vai precisar de um transplante de córnea. “Marta tem uma equipe médica que estabilizou os olhos dela”, disse a mãe Anna Gongora.

“Agora, recebeu dois médicos mais especializados no assunto. Eles garantiram que ela recuperaria sua visão. Não sabemos qual porcentagem ela ganhará, mas sabemos que verá novamente“, afirmou.

De acordo com a mídia local, a mãe não pode viajar até os Estados Unidos por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus. Um campanha pedindo 75 mil euros para cobrir as despesas médicas foi lançada e conseguiu juntar cerca de 246 mil euros.

A ação, encerrada no último dia 30 de junho, contará agora com ajuda de um consultor jurídico que assistirá a família para tornar o processo o mais transparente possível, já que ainda não há como saber quanto eles terão de pagar.

“Não temos um orçamento para todo o processo, sabemos apenas que Marta foi operada quatro vezes e está internada há nove dias”, explicou Gongora. Porém, os parentes deixaram claro que todo o dinheiro além do necessário para pagar os procedimentos médicos será doado para instituições que trabalham com transplante de córnea.

