Mulher é violentamente agredida com carrinho de compras em Goiás

Um homem de 36 anos foi filmado jogando um carrinho de compras em uma mulher, de 45, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. Pelas imagens, foi possível ver quando os dois estavam na fila do caixa de pagamento, o agressor se afastou, levantou o item e jogou na cabeça da cliente, que caiu.

O caso aconteceu no dia 16 deste mês, no Atacadão Dia a Dia. À polícia, a mulher disse que chegou a ficar inconsciente e desmaiar, mas se lembrou que estava mexendo no celular quando o agressor chegou de repente, jogou o carrinho e disse: “isso que fiz foi para servir de lição”. Ao g1, o homem disse que a vítima praticou bullying contra ele e o chamou de “gay”. A vítima negou.

Em nota à TV Anhanguera, a rede de Atacadão Dia a Dia informou que ofereceu suporte à vítima e disse repudiar qualquer forma de agressão.

De acordo com a polícia, a vítima e o agressor não se conheciam. A mulher passou por atendimento médico e recebeu alta.

A Polícia Militar divulgou que o homem tem uma passagem criminal por tentativa de homicídio, no âmbito de violência doméstica, registrada em 2021.

Ele foi encaminhado à delegacia, que registrou o caso como lesão corporal de natureza leve. Por isso, o homem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado.