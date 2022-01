Mulher é detida após deixar filhos com fome e trancados em casa

Uma mulher foi detida sob suspeita de deixar dois filhos pequenos, de 4 e 5 anos, por quase 12 horas trancados em casa, na avenida Laurita Ortega Mari, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, no sábado (15).

De acordo com a CGM (Guarda Civil Municipal) da cidade, a mulher, de 35 anos, é usuária de drogas e não é a primeira vez que ela deixa os filhos sozinhos em casa.

Por volta de 20h do sábado, vizinhos chamaram a polícia e informaram que as crianças estavam trancadas em casa sozinhas desde às 9h da manhã sem comer e beber.

Os agentes da GCM chegaram ao local e constataram que as crianças estavam sozinhas e com fome. As equipes compraram pastéis e refrigerantes para as crianças e quebraram a corrente que fechava o portão. Vizinhos disseram que, de outras vezes, eles levavam alimento às crianças através das grades do portão.

A mulher foi localizada e permitiu a entrada dos agentes no imóvel. No local, os guardas encontraram seringas e um cachimbo para uso de crack. Ela chorou e teria admitido que deixava as crianças sozinhas para usar entorpecentes.

O Conselho Tutelar foi acionado e um membro foi até o local. De acordo com o Comando da Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra, a mãe das crianças assinou o termo circunstanciado para comparecer ao fórum e as crianças foram entregues aos familiares. O caso foi registrado no 1° DP (Taboão da Serra).

