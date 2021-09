Mulher agride profissionais da saúde e destrói vacinas em Goiás

Uma mulher, que não teve a identidade, revelada foi presa e encaminhada ao presídio de Formosa em Goiás após agredir profissionais da saúde e destruir doses de vacina contra a covid-19.

De acordo com as imagens, ela chegou a uma unidade de saúde sem máscara e visivelmente alterada parte para cima dos profissionais de saúde e derruba a caixa térmica com as doses de vacina contra a covid-19.

No vídeo é possível ver que a mulher ficou irritada porque o pai não pôde tomar a primeira dose da vacina, naquele dia só estavam sendo aplicados os imunizantes para quem iria tomar a segunda dose.

Muito alterada, a mulher parte pra cima dos profissionais de saúde, derruba a caixa com os imunizantes e ainda pega uma faca para agredir os agentes que estavam ali. As pessoas fogem assustadas.

A polícia foi acionada e a mulher foi presa.

