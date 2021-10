Motorista de aplicativo morre em grave acidente no Distrito Industrial

Um engenheiro de 29 anos morreu durante um acidente de trânsito, na Avenida Oitis, bairro Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus, na manhã desta sexta-feira (29). O carro que ele dirigia colidiu contra um caminhão. As informações são do G1.

O acidente aconteceu por volta de 9h. A vítima ficou presa nas ferragens do veículo e foi retirada por equipes do Corpo de Bombeiros. Ele morreu no local.

Segundo familiares, o engenheiro também atuava como motorista de transporte por aplicativo e, no momento do acidente, estava a caminho de um balneário na região.

O trânsito no local ficou comprometido por conta do acidente. As causas devem ser investigadas pela perícia.

Pó de serragem foi jogado na pista para evitar outros acidentes. No trecho onde o engenheiro morreu, a via não é sinalizada.

Essa é mais uma ocorrência de trânsito envolvendo veículos pesados com vítimas fatais em Manaus. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro até o dia 26 deste mês, esse número chegava a 11.

