Motociclistas sofrem grave acidente em cruzamento de avenida no Centro

Grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (23), no cruzamento das ruas Ramos Ferreira e Duque de Caxias, no Centro de Manaus.

De acordo com a polícia, um veículo modelo Honda City e uma motocicleta teriam colidido no cruzamento. As duas pessoas que estavam na moto foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

O trânsito na região ficou bastante prejudicado e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para orientar os motoristas e evitar novos acidentes.

Não se tem informação de quem teria avançado o sinal vermelho do cruzamento e nem sobre o estado de saúde dos ocupantes da motocicleta.

FONTE: PMS

