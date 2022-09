Motociclista perda a vida em acidente na avenida Coronel Teixeira

Ângelo Ferreira Carvalho, 32, morreu em um grave acidente de trânsito por volta de 12h deste sábado (24), na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, próximo à Igreja da Restauração.

Segundo informações preliminares, a vítima pilotava uma motocicleta e tentou passar para o outro lado da via por uma abertura no canteiro central, quando foi atingida por um veículo Honda de cor branca.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar os primeiros socorros. A equipe tentou reanimar a vítima, mas não obteve sucesso.

Um outro carro de cor vermelha bateu na motocicleta, que ficou jogada na pista após o acidente.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para auxiliar o trânsito. O corpo passou por perícia e foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A motorista do veículo que atingiu Ângelo permaneceu no lugar do acidente e prestou esclarecimentos à polícia.

Por PMS