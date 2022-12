Moraes escapa de responder processo por abuso de autoridade

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, escapou de responder uma ação por abuso de autoridade no Superior Tribunal Militar (STM).

O pedido foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pela conduta de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral.

O pedido foi rejeitado pelo ministro Lúcio Mário de Barros Goés, presidente do STM, que alegou que o pedido não é competência do tribunal militar.

No processo, o presidente e o ministro alegaram que Moraes cometeu abuso de autoridade ao impedir o acesso a códigos fonte de urnas eletrônicas usadas no processo eleitoral deste ano.

“Foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos-fonte, fato que teve por consequência a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema, bem como do funcionamento do sistema como um todo”, diz o documento emitido pela Defesa.

