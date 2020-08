Menino morre após zaragatoa se partir durante teste à Covid-19

Um menino de um ano e meio morreu, na Arábia Saudita, depois de uma zaragatoa se ter partido dentro da sua cavidade nasal, durante um teste à Covid-19, noticia o Al-Arabiya.

A criança apresentou-se no hospital com febre, motivo pelo qual os médicos decidiram submetê-lo ao teste. O tio da criança, e seu responsável legal, conta que o sobrinho não sofria de nenhuma doença perigosa ou crônica e que este se apresentou no Shaqra General Hospital apenas com febre.

Depois de a zaragatoa se ter partido, os médicos deram-lhe uma anestesia para retirar o objeto e horas depois a família foi informada que tudo tinha decorrido com normalidade.

O tio afirma que depois de o sobrinho ter acordado pediu a uma enfermeira que o examinasse para ter a certeza que tudo tinha sida extraído. A enfermeira disse que o médico não estava disponível e, na manhã seguinte, o menino acabou perdendo a consciência e deixou de respirar. As vias respiratórias da criança estavam bloqueadas e ele acabou morrendo, apesar de ter sido ainda sujeito a manobras de reanimação.

O tio quer que o caso seja investigado. O ministro da Saúde da Arábia Saudita já enviou condolências à família e garantiu que o caso será investigado.

