Médico condenado por homicídio no trânsito causa novo acidente por embriaguez

Na madrugada desta quinta-feira, o médico João Pedro da Silva Miranda Jorge, 29, foi preso novamente por dirigir embriagado após se envolver em um acidente no cruzamento das ruas Doutor Paulo Machado e Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Bairro Santa Fé, em Campo Grande (MS). Em 2017, ele havia causado um acidente fatal na Avenida Afonso Pena, resultando na morte da advogada Carolina Albuquerque Machado, 24. Condenado a 2 anos e 7 meses de prisão por homicídio culposo, João Pedro estava cumprindo pena em regime semiaberto.

No acidente de hoje, ele colidiu sua caminhonete VW Amarok com um automóvel Toyota Corolla, deixando a condutora de 28 anos ferida gravemente. Segundo a polícia, João Pedro apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e odor etílico, e se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Além disso, foi constatado que dirigia com a CNH vencida. A caminhonete foi apreendida e João Pedro aguarda a audiência de custódia para medidas judiciais adicionais.

Esse novo incidente traz à tona a discussão sobre a necessidade de medidas mais rigorosas contra a embriaguez ao volante e a importância da conscientização sobre os perigos dessa prática.