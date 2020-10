Manifestação cobra solução para crime de mulher morta com várias facadas

No último dia 29 de setembro, a jovem designer de 19 anos, Emilaine de Souza, foi encontrada morta com muitas marcas de violência com ao menos 30 facadas, no beco Barreirinha, situado na Comunidade União das Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A polícia investiga a autoria do homicídio.

Hoje à tarde, no Largo São Sebastião, Centro de Manaus, os familiares e amigos da vítima fizeram manifestação para que o crime brutal não fique no esquecimento e seja esclarecida a sua autoria, para que culpados respondam perante a Justiça.

