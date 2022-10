Mais de 6 mil agentes da seguranca vão atuar na operação Eleições 2022 neste domingo

Para garantir a segurança durante o 2º turno das Eleições Gerais 2022, que acontece no domingo (30/10) e deve levar mais de 2,6 milhões de eleitores às urnas, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), vai coordenar mais de 6 mil agentes, que estarão atuando diretamente na operação Eleições 2022.

A grande operação vai contar com agentes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), além de agentes da própria SSP-AM e demais órgãos da esfera estadual, municipal e federal.

O monitoramento de todas as ações durante o dia da votação será feito no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). O local terá a presença de representantes dos órgãos de segurança e demais envolvidos para que todos atuem de maneira integrada e que, em caso de intercorrências, as ações estejam alinhadas e sejam tomadas de maneira rápida.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, estas medidas estão sendo adotadas para garantir total segurança de toda a população amazonense durante o dia do pleito.

“O objetivo é promover a integração, coordenação e comunicação dos órgãos envolvidos na operação de segurança para a realização pacífica e ordeira do pleito eleitoral de 2022, em apoio ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em nível nacional, e ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas), em nível estadual”, disse.

Plano Tático Integrado

Há cerca de dois meses, os representantes de órgãos envolvidos na operação iniciaram a elaboração do Plano Tático Integrado (PTI) para a execução da operação Eleições 2022.

No dia 20 de setembro, a SSP-AM ativou o Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC) para monitorar as ocorrências no período que antecede o pleito deste ano. O sistema foi ativado, inicialmente, no modo Status Operacional Mínimo (SOM), em que os representantes dos órgãos envolvidos ficam de sobreaviso, sem que seja necessária a presença no CICC. Em caso de ocorrências de grande porte durante o período que antecede o dia do pleito, os representantes seriam acionados.

Desde a noite do dia 2 de outubro, após o término da votação do 1º turno em todo o território nacional, o sistema voltou ao modo SOM, no qual os agentes envolvidos permanecerão atuando, em sobreaviso, até o sábado (29/10). Assim como ocorreu no 1º turno, o sistema vai passar para o modo Status Operacional Pleno (SOP) a partir das 6h. Nesse momento, o monitoramento se torna presencial a fim de que, em caso de qualquer intercorrência, haja uma rápida comunicação entre os órgãos e, posteriormente, uma pronta resposta.

Policiamento

Todo o efetivo das forças de segurança estará empenhado na operação. A PMAM vai realizar patrulhamentos ostensivos nas ruas da capital e do interior, principalmente nos perímetros dos locais de votação.

A PC-AM, por meio Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), determinou o funcionamento dos 30 Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital, para atender, das 7h às 17h, as demandas de todas as zonas de Manaus. No interior, as delegacias funcionarão no mesmo horário.

Além disso, será aberta uma Central de Flagrante na sede da Delegacia Geral, situada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, a fim de atender, excepcionalmente, crimes eleitorais, com funcionamento das 7h às 17h.

Lei seca

De acordo com a Portaria nº 930/2022, está proibido o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público a partir da zero hora do domingo (30/10), até as 18h do mesmo dia.

A portaria que determina a lei seca nas eleições de 2022 foi assinada no último dia 12 de setembro, pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).