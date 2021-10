Maior cometa já observado está viajando em direção à Terra

Um dos maiores cometas já observados está vindo da borda do sistema solar em direção à Terra, segundo informações do BBC News Brasil. O cometa deve se aproximar ainda mais nos próximos dez anos.

A viagem do cometa não causa preocupação nos cientistas. Como sua órbita está muito longe, ele não vai colidir com a Terra.

Com 150 km de diâmetro, ele é cerca de 31 vezes maior do que os cometas geralmente vistos pelos astrônomos. Batizado de Bernardinelli-Bernstein em homenagem aos cientistas que o descobriram, dos quais um é brasileiro, ele foi primeiro confundido com um pequeno planeta conhecido como planeta anão.

O cometa foi detectado pela primeira vez em 2014, mas só agora – sete anos depois – os cientistas foram capazes de identificá-lo.

