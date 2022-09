Luta entre Jake Paul e Anderson Silva já tem data definida

Agora é oficial! Muito aguardada pelos fãs, a luta de boxe entre Anderson Silva e Jake Paul está enfim confirmada. O duelo entre o lutador brasileiro e o influenciador estadunidense foi marcado para o dia 29 de outubro, em Phoenix, nos Estados Unidos, na Arena Gila River.

A disputa foi oficializada nesta terça-feira (6), através de um comunicado enviado à imprensa, e será realizada em peso combinado (até 84,8 kg), com duração prevista de oito rounds.

Agora, com a luta devidamente marcada, Jake Paul sabe que terá o maior desafio da sua carreira no boxe profissional até o momento. Prova disso é que o youtuber, conhecido por provocar seus adversários e potenciais rivais, adotou uma postura mais tranquila ao falar sobre Anderson Silva, e exaltou as credenciais e a trajetória do ex-campeão peso médio do UFC.

“Anderson ‘Spider’ Silva é o lutador mais versátil que o mundo já viu. Há apenas um ano ele dominou o campeão de boxe Julio Cesar Chavez Jr. e lembrou ao mundo o porquê de ele ser tratado como o melhor de todos os tempos. É uma honra ter a oportunidade de dividir o ringue com o melhor striker de todos os tempos do UFC”, disse o americano.

Por outro lado, o “Spider” também deixou claro o entusiasmo com o combate, e declarou que a luta contra Jake Paul deverá ser o “o maior evento de combate” da temporada entre os eventos de artes marciais.

“Sei que na vida tudo tem seu propósito. Nada vem apenas pela chance. Então agradeço a Deus pela minha saúde, minha família e minha equipe por me darem essa oportunidade de continuar fazendo o que mais amo. Acredito que este será o maior evento de combate do ano e fará história para sempre no esporte. Vejo vocês no dia 29 de outubro”, disse o brasileiro.

Considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos no MMA, Anderson Silva está atualmente com 47 anos e vem construindo uma trajetória de respeito no boxe. Após sair do UFC e se aposentar do MMA com 34 vitórias e 11 derrotas, o Spider já fez três duelos na nobre arte e venceu todos, superando nomes como Julio César Chávez Jr. (ex-campeão mundial de boxe), Tito Ortiz (ex-campeão meio-pesado do UFC) e, mais recentemente, o brasileiro Bruno Caveira.

Com 22 anos a menos do que o brasileiro, Jake Paul é um sucesso na internet, mas também vem sendo destaque no boxe. Invicto na modalidade, com cinco vitórias em cinco lutas, o americano derrotou Ali Eson Gib (nocaute), o ex-jogador de basquete da NBA Nate Robinson (nocaute), o ex-campeão do ONE Championship e ex-lutador do UFC Ben Askren (nocaute) e duas vezes o ex-campeão meio-médio do UFC Tyron Woodley (nocaute e por pontos).

Por Mais Esportes