Limite de altura da João Valério é atingido por caminhão

Um caminhão do tipo contêiner teve a estrutura avariada após chocar contra o limite de altura do viaduto da avenida João Valério, que dá entrada ao bairro São Jorge, situado na Zona Oeste de Manaus. É a terceira vez que a estrutura do viaduto é atingida por um veículo, desde a inauguração, conforme funcionários do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). As informações são do Hudson Wadick, chefe da divisão centro-sul.

O limite de altura estipulado ao complexo viário é de quatro metros. A estrutura do complexo não foi danificada, ainda de acordo com o IMMU.

O condutor do caminhão não quis conceder entrevista à equipe de reportagem. O trânsito na área não está totalmente parado, mas apresenta lentidão. Funcionários do IMMU estão presentes na localidade para assegurar a fluidez e segurança do tráfego.

